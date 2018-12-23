Вже 200 років відома Різдвяна коляда «Тиха ніч» мандрує світом

1818 рік в історії Європи не був спокійним, особливо центральну Європу роздирали наполеонівські війни, революції і голод. Гинули люди, назавжди зникали з лиця землі фортеці і замки. Серед найвідоміших втрат 1818 року в цій частині Європи величавий палац Мірабель в австрійському місті Зальцбург, який знищила пожежа. І хоча палац нині вже відреставрований, його романтичний інтер’єр повністю відновити не вдалось.

Саме в Зальцбурзі в 1792 році народився Йозеф Мор – автор слів відомої коляди «Тиха ніч, свята ніч». Хлопчик зростав у злиднях в родині без батька, зате місцевий священик зауважив потяг дитини до літератури і допоміг йому здобути освіту. Після закінчення семінарії Йозеф Мор також став священиком, але до кінця життя писав поеми і складав вірші. Так у 1816 році народився його вірш «Тиха ніч, свята ніч», авторові тоді виповнилось 24 роки.

Йозеф Мор через хворобу і потребу лікуватись часто переїжджав, так у 1818 він дістався міста Оберндорф (нині передмістя Зальцбурга – ред.), яке зайняло в його житті особливе місце. В Оберндорфі доля звела його з Францом Ґрубером – шкільним учителем і музикантом, який грав на гітарі. Йозеф Мор і Франц Ґрубер потоваришували, знайомство не тривало довго, але ця зустріч для обох стала доленосною.

Історія колядки розпочалась напередодні Різдва 24 грудня 1818 року, того дня в місцевому костелі Святого Миколая вийшов з ладу орган. Засумував Франц Ґрубер, Різдвяну богослужбу доведеться відправляти без музики. На допомогу прийшов приятель Йозеф Мор, який згадав про свій, складений два роки тому вірш «Тиха ніч», він запропонував Ґруберові скласти до нього музику. Франц Ґрубер погодився, хоча складав музику вперше. Так швидко, лиш за один день, народилась проста колискова мелодія «Тихої ночі», яка опівночі після Різдвяної богослужби пролунала вперше. В костелі «Тиху ніч» заспівали її автори – Йозеф Мор і Франц Ґрубер, який також допомагав собі грою на гітарі, до солістів також приєднався хор.

Прем’єра вдалась, мелодія колядки сподобалась, відтак вона вже 200 років з великим успіхом подорожує світом. Розповідають, що і в окопах Першої світової війни вояки з протилежних ліній фронту 24 грудня у Різдвяну ніч відкладали зброю, щоб разом заспівати «Тиху ніч».

Австрійська «Тиха ніч, свята ніч», так само, як і український «Щедрик» Миколи Леонтовича належать до найвідоміших і найулюбленіших у світі Різдвяних колядок Слова «Тихої ночі» нині перекладені на понад 100 мов світу, колядку співають і українською.

Австрія про авторів коляди не забуває, в Оберндорфі й Зальцбурзі є понад 10 місць, пов’язаних з історією «Тихої ночі». На жаль, в середині 19 століття костел Святого Миколая, де вперше пролунала відома коляда, був зруйнований повінню, на його місці стоїть сьогодні капличка, яка так і називається – «Каплиця «Тихої ночі».

А неподалік каплички розташований музей «Тихої ночі», де можна більше дізнатись більше про історію коляди. Також з місцевої пошти у Різдвяні дні можна надіслати листа з маркою і штампом «Тихої ночі».