Російські силовики вчергове не випустили з Криму колишнього дисидента Софяника

Севастопольському плавцю-марафонцеві, колишньому дисиденту Олегу Софянику прикордонники російської ФСБ вдруге не дозволили покинути територію анексованого Криму, повідомив Софяник у коментарі проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, вранці 27 квітня він приїхав на російський пункт пропуску «Джанкой», щоб знову спробувати виїхати на територію материкової України. Однак російські прикордонники відмовили йому у пропуску, пославшись на «постанову уряду Росії» від 27 березня.

«Прикордонники відразу сказали, що мене вже знають і що наявність російського паспорта не дозволяє мені виїхати з Криму. Письмову відповідь про те, чому мені не можна покинути Крим, вони давати категорично відмовилися. Усно послалися на постанову уряду, що на невизначений час обмежує в’їзд і виїзд з Росії громадянам Російської Федерації», – розповів він.

За словами Софяника, йому пояснили, що покинути територію Криму він зможе тільки, якщо позбудеться російського громадянства.

Софяник зазначив, що очікуєвід ОПУ і Офісу українського омбудсмена допомоги найближчим часом у його виїзді з анексованого Криму на материкову частину України. Також він зазначив, що планує подати скаргу до ЄСПЛ з приводу обмеження його права на свободу пересування.

Олег Софяник намагався виїхати на материкову частину України з Криму 17 квітня. Але російське прикордонне управління ФСБ не дозволило йому це зробити. Чоловік заявив, що подав заяву про вихід з громадянства Росії.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.