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17 квітня 2020, Київ 13:31
Новини | Суспільство

Російські силовики не випустили з Криму колишнього дисидента Олега Софяника

Олег Софяник заявив, що добиватиметься анулювання російського паспорта

Російське «прикордонне управління» Федеральної служби безпеки не дозволило залишити Крим та виїхати на материкову частину України севастопольському плавцю-марафонцю, колишньому дисиденту Олегу Софянику. Про це він повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Софяника, виїзд з Криму йому заблокували на пункті перетину адміністративного кордону з материком «Чонгар».

«Попри паспорт громадянина України, наявність нав’язаного громадянства Росії не дозволяє їм (ФСБ – ред.) випускати людей з «путінської зони». Так вони пояснили. Не допустили навіть до проходження кордону. Не розмовляють взагалі. Якщо в тебе «путінський аусвайс» – цей документ раба – все, ти не виїзний, ти назавжди в застінках гігантської тюрми Росії. Буду добиватися анулювання російського паспорту, насильно мені нав’язаного окупаційною владою», – сказав Софяник.

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Він повідомив, що жодного документу про заборону на виїзд з півострова йому не видали.

Російська ФСБ публічно не коментує заборону Софянику на виїзд із Криму.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

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Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.

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