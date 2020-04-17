Російські силовики не випустили з Криму колишнього дисидента Олега Софяника

Російське «прикордонне управління» Федеральної служби безпеки не дозволило залишити Крим та виїхати на материкову частину України севастопольському плавцю-марафонцю, колишньому дисиденту Олегу Софянику. Про це він повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Софяника, виїзд з Криму йому заблокували на пункті перетину адміністративного кордону з материком «Чонгар».

«Попри паспорт громадянина України, наявність нав’язаного громадянства Росії не дозволяє їм (ФСБ – ред.) випускати людей з «путінської зони». Так вони пояснили. Не допустили навіть до проходження кордону. Не розмовляють взагалі. Якщо в тебе «путінський аусвайс» – цей документ раба – все, ти не виїзний, ти назавжди в застінках гігантської тюрми Росії. Буду добиватися анулювання російського паспорту, насильно мені нав’язаного окупаційною владою», – сказав Софяник.

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Він повідомив, що жодного документу про заборону на виїзд з півострова йому не видали.

Російська ФСБ публічно не коментує заборону Софянику на виїзд із Криму.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

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Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.