Прокуратура Франції почала розслідування загибелі журналіста AFP на війні в Україні

Французькі прокурори розпочали розслідування загибелі репортера AFP Армана Сольдена на війні в Україні. Як передає агенція у твітері, за справу взялася Національна антитерористична прокуратура.

Повідомляється, що загибель журналіста кваліфікують як воєнний злочин.

Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP Арман Сольден. Це сталося внаслідок ракетного обстрілу біля Часового Яру на Донеччині, повідомили AFP колеги, які стали свідками загибелі журналіста.

За даними Інституту масової інформації (ІМІ), Арман Сольден став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.

Національна спілка журналістів України пише, що Сольден став 14-м працівником медіа, який загинув при виконанні професійних обов’язків, і 59-м медійником, що загинув з початку повномасштабного вторгнення РФ.