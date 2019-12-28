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28 грудня 2019, Київ 11:32
Новини | Міжнародні

У столиці Сомалі стався вибух: десятки загиблих

Точне число загиблих наразі невідоме

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У столиці Сомалі Могадішо вранці стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі, повідомляє агентство Associated Press.

За словами представника уряду, загинули щонайменше 30 людей, але кількість загиблих може зрости, адже кількість поранених перевищує 60, серед них є діти.

В той же час член парламенту Сомалі Абдиризак Мухаммед заявляє про понад 90 загиблих, серед 17 поліцейських, 73 цивільних та четверо іноземців.

Наразі відповідальності за вибух на себе не взяла жодна організація.

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