Ексголова штабу Навального у Санкт-Петербурзі повідомила, що виїхала з Росії

Колишня керівниця штабу російського опозиційного політика Олексія Навального в Санкт-Петербурзі Ірина Фатьянова повідомила, що виїхала з Росії. У фейсбуці вона уточнила, що покинула країну близько тижня тому, побоюючись переслідувань.

За словами соратниці опозиціонера, за останній рік її «червона лінія» весь час зрушувалася: спочатку вона була готова до штрафів, доби у спецприймачі, обшуків та допитів, потім – до тюремного терміну у приблизно п’ять років. Однак історія колишньої глави штабу Навального в Уфі Лілії Чанишевої, заарештованої у справі про створення «екстремістської спільноти», багато змінила і допомогла зрозуміти, що потрібно виїхати», додала Фатьянова.

«Я не знаю, коли повернуся. Хочеться вірити, що незабаром. Але готовою треба бути до всього», – написала Фатьянова.

Куди саме вона поїхала, не уточнюється.

У листопаді Кіровський районний суд Уфи на два місяці заарештував екскоординаторку штабу Навального Лілію Чанишеву. Під час засідання вона сказала, що вагітна. Чанишева стала першою фігуранткою кримінальної справи про створення «екстремістської спільноти», яку розслідують стосовно Навального та його найближчих соратників.

На початку липня партія «Яблуко» відмовилася висувати Фатьянову на вибори до парламенту Петербурга. Тоді вона зареєструвалася самовисуванцем, однак незабаром виборчком анулював її висування. Причиною назвали «причетність до екстремістської організації». До Фатьянової приходили з обшуком.

У червні Мосміськсуд визнав ФБК, Фонд захисту прав громадян та штаби Навального «екстремістськими організаціями». Декількома днями раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону обиратися причетним до діяльності організації, яку визнали в Росії екстремістською або терористичною.