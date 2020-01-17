49% українців не готові до участі в протестах – опитування КМІС

Майже половина українців – 49% – не готові до участі в протестних акціях, свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

«Частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2018-2019 рр. не змінилась і складає 49%. У грудні 2019 року в акціях протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України. Рівень зріс порівняно з 2018 роком (44%)», – йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, порівняно із попередніми роками, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року, і в останні два роки зростає (44% у 2018 та 48% у 2019-му).

При цьому соціологи зауважують, що це зростання пов’язане переважно зі зростанням готовності взяти участь у виборах.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту, вказано у дослідженні, спостерігається у Західному регіоні (61% не готові до протестів), найвищий – у Східному (39% не готові до протестів). У Центральному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 46% та 45% відповідно).

Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (50% проти 43%).

Соціологи також констатують, що, чим вище рівень освіти, тим більша готовність до участі у протестах (34% однаково серед людей з початковою та неповною середньою освітою, 46% – серед людей в повною середньою освітою та 52% – з вищою).

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування з 1 до 12 грудня 2019 року, опитавши 2043 респонденти у 110 населених пунктах усіх областей, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 3,3%.