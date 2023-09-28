Соціологи з’ясували, як змінилося економічне становище українців за пів року

Погіршення економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% воно не змінилося, лише 5% відчули поліпшення, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 5-7 вересня.

За даними дослідження, 23% респондентів сподіваються, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважає, що воно не зміниться, 21% має песимістичні погляди щодо цього.

Економічну ситуацію загалом у країні українці оцінили так: 73% відчули погіршення, 13% – говорять про відсутність змін, 9% – про поліпшення. Соціологи кажуть: оцінки поточної ситуації кращі, ніж у минулих опитуваннях, але зростають негативні оцінки щодо майбутнього: 29% очікують покращення, 26% думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Найкращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед жителів заходу та центру країни, молодших респондентів, тих, хто працює, й особливо тих, хто знайшов нову роботу.

Крім того, 44% респондентів, які працювали до війни, нині працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково/віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи. Чверть опитаних, які мали роботу, досі не працює, але спостерігається зменшення їхньої кількості. Відносно краща ситуація з роботою у жителів центру та заходу країни, чоловіків, молоді та осіб середнього віку.

Під час дослідження методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера було опитано тисячу респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду України регіонах.