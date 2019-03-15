«Союз МС-12» з екіпажем пристикувався до МКС

Пілотований корабель «Союз МС-12», що стартував з космодрому Байконур напередодні ввечері, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє американське аерокосмічне агентство НАСА.

У складі екіпажу астронавти США Нік Хейг і Крістіна Кук та космонавт Олексій Овчінін.

Екіпаж вже перейшов на борт Міжнародної космічної станції.

У науковій програмі експедиції 59 досліджень. Окрім того заплановано вихід у відкритий космос американських астронавтів та російських космонавтів. Вперше за межами МКС будуть працювати одночасно дві жінки – Крістіна Кук і Енн Макклейн.

Тривалість польоту екіпажу складе не менше 200 днів.