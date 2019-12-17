Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 грудня 2019, Київ 15:58
Новини | Міжнародні

ЄКА відклало запуск місії через технічний збій у ступені «Союзу»

Запуск перенесли щонайменше на добу

Дивитись коментарі

Європейське космічне агентство (ESA) відклало запуск трирічної місії з вивчення екзопланет, який мав відбутися сьогодні.

Науковий директор ESA Гюнтер Хасінгер зазначив, що запуск переноситься щонайменше на добу через «помилку програмного забезпечення» у ступені «Фрегат» російської ракети «Союз».

Європейська компанія Arianespace, яка використовує російські ракети для запусків з Куру, повідомила, що після виявлення збою, пускову установку перевели у безпечний режим очікування. Нову дату запуску мають оголосити пізніше.

Місія зосередиться на 100 з понад чотирьох тисяч екзопланет, які вже відомі науковцям. Вчені хочуть з’ясувати, чи можливе існування планети, подібної до Землі, здатної підтримувати життя.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG