ЄКА відклало запуск місії через технічний збій у ступені «Союзу»

Європейське космічне агентство (ESA) відклало запуск трирічної місії з вивчення екзопланет, який мав відбутися сьогодні.

Науковий директор ESA Гюнтер Хасінгер зазначив, що запуск переноситься щонайменше на добу через «помилку програмного забезпечення» у ступені «Фрегат» російської ракети «Союз».

Європейська компанія Arianespace, яка використовує російські ракети для запусків з Куру, повідомила, що після виявлення збою, пускову установку перевели у безпечний режим очікування. Нову дату запуску мають оголосити пізніше.

Місія зосередиться на 100 з понад чотирьох тисяч екзопланет, які вже відомі науковцям. Вчені хочуть з’ясувати, чи можливе існування планети, подібної до Землі, здатної підтримувати життя.