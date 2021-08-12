В Україні наступного тижня прогнозують повернення спекотної погоди

На початку наступного тижня в Україну повернеться спека, місцями температура повітря сягатиме +34 градуси.

На вихідних температура повітря в Україні переважно триматиметься в межах +26…30 градусів. 14 серпня на сході та півдні можливі грози, 15-го – без опадів.

У понеділок, 16 серпня, максимальні позначки термометрів по всій країні перевищуватимуть 30 градусів тепла. У більшості регіонів очікується спека +31…34 градуси. Опадів не прогнозують.

У вівторок, 17 серпня, спекотна погода збережеться, у західних регіонах очікуються дощі та грози.