Спека сягне 40 градусів і триватиме до наступного тижня – синоптики

У більшості областей України 3 серпня температура сягне від +28 до +32 градусів, і впродовж кількох наступних днів спека лише посилюватиметься, свідчать прогнози українських і зарубіжних синоптиків.

«Надалі спека в Україні розкручуватиметься – впродовж пʼятниці, суботи й неділі очікується від +32 до +38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів. У західних областях сильної спеки не передбачається. З понеділка, вівторка, з 7–8 серпня, спека поступово слабшатиме, лише східна частина України ще належатиме довше гарячій погоді», – пише синоптик Наталка Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві 4 і 5 серпня буде до +33 градусів, у неділю, 6 серпня, – до +36 градусів. Нічні температури будуть перевищувати +20 градусів. Прохолодніше стане лише в понеділок, коли очікуються опади.