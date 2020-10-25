Місцеві вибори 2020: Радіо Свобода проведе спецефір

У день місцевих виборів в Україні 25 жовтня Радіо Свобода проведе спецефір. Початок о 19:00.

Разом з експертами журналісти Радіо Свобода проаналізують хід голосування, результат екзит-полу, можливі порушення, а також обговорять особливості цих виборів – голосування за відкритими списками, вибори в умовах пандемії та проведення так званого опитування від президента Володимира Зеленського.

Заплановані включення кореспондентів Радіо Свобода з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Харкова та репортажі з інших куточків України.

25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.