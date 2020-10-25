Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 жовтня 2020, Київ 09:39
Новини | Політика

В Україні почалися вибори до місцевих органів влади

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00

О 8:00 25 жовтня в Україні почалися вибори до місцевих органів влади. Голосування триватиме до 20:00. На дільницю необхідно взяти маску та документ, що засвідчує особу.

У Києві проводитимуть голосування за мера міста та за депутатів міської ради. Водночас у більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені: там відбуватися голосування за місцевого голову, а також депутатів місцевих, районних та обласних ради.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.

Кандидати з більшою кількістю голосів матимуть вищий рейтинг і, відповідно, вищі шанси потрапити до місцевої ради. При цьому кандидат має здобути щонайменше 25 відсотків від виборчої квоти. В іншому випадку мандати розподіляють вже за порядком у списку партії.

На місцевих виборах партії повинні подолати п’ятивідсотковий бар’єр, щоб бути обраними до органів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія має встановити результати виборів до 6 листопада.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG