Співак Dzidzio зустріне Новий рік у лікарні

Соліст гурту Dzidzio Михайло Хома повідомив про скасування виступів через госпіталізацію після нападу в Києві. Про це він написав 29 грудня в Instagram.

«Я знаходжуся в лікарні і змушений буду провести тут усі Новорічні свята. Я звертаюся до всіх наших концертних партнерів, замовників і прошу вибачити мене і мою команду, але ми змушені скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, в тому числі відміняємо корпоративні виступи у Новорічну ніч. Для мене як для музиканта в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити», – написав співак. За словами Хоми, лікар діагностував у нього розрив барабанної перетинки лівого вуха. «І сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації», – додав Хома.

Зранку 28 грудня у Києві стався напад на соліста гурту Dzidzio Михайла Хому, коли артист прямував до студії однієї зі столичних радіостанцій.