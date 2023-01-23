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Колишнього співробітника ФБР звинувачують у порушенні санкцій США щодо Росії

За даними слідства, він отримував приховані платежі від російського олігарха Олега Дерипаски

Колишнього високопосадовця ФБР звинуватили в порушенні санкцій США щодо Росії через отримання прихованих платежів від олігарха Олега Дерипаски, повідомила прокуратура 23 січня.

Чарльза Макгонікала, який очолював відділ контррозвідки агентства в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха-конкурента в обмін на виплати від Дерипаски після того, як проти нього були введені санкції в 2018 році, повідомляє федеральна прокуратура Манхеттена.

За даними слідства, у 2021 році Макгонікал і Шестаков (Сергій Шестаков – інший підсудний ) змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році. Зокрема, після переговорів з агентом Дерипаски вони погодилися та провели розслідування щодо іншого російського олігарха(конкурента) в обмін на приховані платежів від Дерипаски.

У електронних повідомлення не називали Дерипаску, використовували підставні компанії як контрагентів у контракті, який окреслював послуги, які мають бути надані, використовували ті самі підставні компанії для надсилання та отримання платежів від Дерипаски, повідомляє Департамент юстиції США.

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