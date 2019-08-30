Українці – переможці «Ліги нації» з баскетболу 3х3

В угорському Дебрецені завершився шостий етап «Ліги нації» з баскетболу 3х3 серед спортсменів віком до 23 років, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Чоловіча збірна України у фіналі перемогла збірну Польщі з рахунком 22:15. Таким чином «синьо-жовті» (Євген Балабан, Антон Мусієнко, Нікіта Руслов та Іван Ткаченко) узяли реванш за вчорашній фінал 5-го етапу.

За підсумками шістьох етапів «Ліги нації» чоловіча збірна України U23 очолює турнірну таблицю зі 530 очками у «кошику», на другому місці польська команда, яка набрала 470 очок, і завершує топ-3 команда з Румунії – 420 очок.

Жіноча збірна України віком спортсменок до 23 років (Вікторія Кондусь, Олена Бойко, Анастасія Сидорак та Наталя Смалюк) у шостому етапі пробилася до півфіналів, але поступилася польським суперницям – 15:16. У підсумковому рейтингу серед жіночих команд «синьо-жовті» посіли друге місце, маючи в своєму активі 440 очок. Лідером стала збірна Угорщини.

Таким чином обидві українські команди виходять до фінального етапу «Ліги нації», який відбудеться у Будапешті 13-15 вересня під час World Urban Games.