Баскетбол 3х3: Україна стала другою у «Лізі нації»

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 віком спортсменів до 23 років стала другою на п’ятому етапі «Ліги нації», що триває в угорському Дебрецені. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У фінальному матчі українська команда, у складі якої Євген Балабан, Антон Мусієнко, Нікіта Руслов та Іван Ткаченко поступилася збірній Польщі з рахунком 13:16. На шляху до головного матчу українці з двома перемогами вийшли з групового раунду, зігравши з Чехією (21:8) та з Угорщиною (16:10), у півфіналі були сильнішими за команду з Румунії (15:13).

За результатами п’яти етапів «Ліги Нації» у турнірній таблиці чоловіча збірна України залишається лідером, маючи в своєму активі 430 очок, далі збірна Польщі (390 очок) та Угорщини (360 очок).

Жіноча збірна України U-23 не змогла вийти з групового раунду. Українки виграли у команди з Польщі (15:14), але поступилися збірній Чехії (16:21).

«На жаль, у нас була сьогодні втрата одного гравця – Наташа Смалюк пошкодила коліно, тому грали у трьох. Було дуже тяжко. Але це гра 3х3. Для когось це був успішний день. Завтра будемо віддавати всі сили, щоб виправляти свої помилки», – розповіла Радіо Свобода учасниця збірної України U-23 з баскетболу 3х3 Вікторія Кондусь.

Після п’ятого етапу «Ліги Нації» у загальному рейтингу жіноча збірна стала другою, пропустивши вперед команду Угорщини.

Уже завтра українські збірні проведуть матчі 6-го етапу «Ліги нації». Перші зустрічі об 11:00 та 11:20 (за київським часом) проти збірних Словаччини.