Баскетбол: жіноча збірна України зазнала поразки в кваліфікації Євробаскету-2021

Жіноча збірна України з баскетболу поступилася команді Бельгії – лідерові групи G у четвертому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Іще після першої десятихвилинки бельгійська команда вирвала перевагу у 12 очок – 17:29. І хоча другий період українки виграли (20:16), цього було недостатньо, щоб наздогнати суперниць. Після великої перерви «синьо-жовті» спробували нав’язати свою гру, проте команда Бельгії швидко перебудувала хід матчу, тож зустріч завершилася з рахунком 65:87 (17:29, 20:16, 10:12, 18:30).

Найрезультативнішою в матчі стала капітан збірної України Аліна Ягупова, яка набрала 32 очки.

Наразі Бельгія посідає перше місце у турнірній таблиці групи, маючи у своєму активі 8 очок, на два менше в України, яка посідає друге місце. Португалія – третя, вона заробила чотири очки, і останнє місце у Фінляндії, в кошику якої три очки. Проте Португалія і Фінляндія ще не зіграли матч четвертого туру.

5-й і 6-й тури відбудуться вже 4 і 6 лютого.

У фінальну стадію жіночого Євробаскету-2021 потраплять переможці 9 відбірних груп і 5 найкращих збірних, які посіли другі місця.