Футбол: матч Україна – Німеччина відбудеться, в усієї української делегації негативні тести на COVID-19

Футбольний матч «Ліги націй» УЄФА між збірними України і Німеччини, запланований на вечір 14 листопада, відбудеться, бо в усієї української делегації виявилися негативні тести на COVID-19, повідомили в національній збірній України і в міській владі німецького Лейпцигу, де пройде матч.

«Щойно надійшли результати додаткових ПЛР-тестів, узятих у гравців, тренерів і представників медичного й технічного штабу збірної України, які перебуватимуть у роздягальні і на лавках біля поля. Поспішаємо повідомити, що всі 35 тестів дали негативний результат. Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у сьогоднішньому матчі «Ліги націй» Німеччина – Україна. Гра розпочнеться, як і було заплановано, о 21.45 за київським часом», – повідомили у збірній.

Раніше департамент охорони здоров’я Лейпцига дозволив проведення зустрічі, але тільки за умови отримання негативних результатів додаткових ПЛР-тестів від української делегації.

Гра постала під сумнів після того, як у чотирьох українських гравців і ще одного члена штабу збірної 13 листопада виявилися позитивними тести на коронавірус.

Але, як повідомив нині речник міської влади Лейпцигу Маттіас Гасберґ, медики забезпечили, що інфіковані не перебували в тісному контакті з рештою делегації, тому було вирішено не відправляти всю українську делегацію на карантин.

У збірної Німеччини негативними були тести на коронавірус від усіх гравців, тренерів та іншого штату команди.

Перед матчем Німеччина і Україна посідають друге і третє місця у своїй групі A4, маючи по 6 очок, на першому місці Іспанія з 7 очками, остання в групі з 2 очками Швейцарія.