Футзал: «Продексім» припинив боротьбу в Лізі чемпіонів

Чемпіон України з футзалу херсонський «Продексім» здобув перемогу в останньому матчі еліт-раунду Ліги чемпіонів, де обіграв чеську «Спарту» з рахунком 5:2. У воротах суперників відзначилися Михайло Волянюк (1-а і 37-а хвилини), Петро Шотурма (6-а хв.) і Михайло Зварич (38-а та 39-а хвилини).

Попри перемогу, «Продексім» завершив груповий турнір на другому місці в турнірній таблиці-квартеті, тому не зміг пробитися до «фіналу чотирьох», де зіграють лідери всіх груп. Турнір відбудеться у квітні 2020 року.

У груповому турнірі «Продексім» обіграв білоруську «Столицю» (2:1), чеську «Спарту» (5:2), але програв «Барселоні» (2:4).