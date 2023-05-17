Держдума РФ може скасувати присутність незалежних спостерігачів на виборах

До Держдуми РФ внесено проєкт поправок до закону «Про основні гарантії виборчих прав громадян». Змінами пропонується позбавити права бути присутніми у ролі спостерігачів на виборах усіх рівнів довірених осіб кандидатів і виборчих об’єднань, а також представників ЗМІ, які не мають трудових договорів із редакціями. Авторами поправок є представники владної партії «Единая Россия».

Як пише російська служба Радіо Свобода, довірені особи та представники ЗМІ були останніми офіційними категоріями учасників виборчого процесу, які могли допомогти опозиції зі спостереженням. У минулі роки Держдума ліквідувала членів комісій, що виконували схожі функції, з правом дорадчого голосу, а офіційних спостерігачів різко обмежила у правах – їхні списки зараз мають надаватися до виборчкомів заздалегідь.

У цьому ж пакеті поправок автори пропонують дозволити дострокове відкликання сенаторів за поданням регіональної влади, яка їх делегувала. Дострокове відкликання стане можливим вже через рік після призначення сенатора.

Найближчі президентські вибори в РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Їм передуватимуть регіональні вибори в єдиний день голосування – у вересні.