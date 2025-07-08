Споживання електроенергії зростає, через негоду в 6 областях були знеструмлення – «Укренерго»

Споживання електроенергії зросло, повідомляє оператор об’єднаної енергосистеми «Укренерго» 8 липня.

За даними компанії, на 9:30 в середу рівень споживання був на 6,4% вищим, ніж в цей же час напередодні. Причина – спекотна погода по всій території України, але також хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.

«Вчора, 7 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю 4 липня. Причина таких змін – зростання температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня», – повідомляє оператор.





«Укренерго» нагадує, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських повітряних атак. Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію в період вечірнього піку, з 17:00 до 22:00: «будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно».

Компанія також повідомляє про знеструмлення внаслідок негоди в низці областей:

«Через несприятливі погодні умови (грозовий фронт, дощ та сильний вітер) – на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби».

У травні через погодні умови без світла повністю чи частково лишалися понад 40 населених пунктів у трьох областях.