«Справа Чубарова» в Криму: підконтрольний Кремлю суд переходить до дебатів сторін та вироку

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму завершив заслуховування позицій сторін і надання доказів у кримінальній справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на окупованому півострові судять заочно. Як повідомив об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Олександр Осокін, тепер очікується стадія судових дебатів і вирок.

Згідно з повідомленням, 16 квітня на засіданні допитали останнього свідка захисту Бекіра Мамутова, який заявив, що Чубаров не причетний до масових заворушень.

«Чубаров не влаштовував бійки, його оббріхують», – передає адвокат слова свідка.

Наступне засідання у «справі Чубарова» відбудеться 24 травня.

Торік російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Сам Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.