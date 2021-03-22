Японія висунула звинувачення двом американцям за допомогу у втечі екскерівника Nissan

Японська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам США у справі про втечу колишнього керівника компанії Nissan Карлоса Гона до Лівану.

Окружна прокуратура Токіо займається справою Майкла Тейлора і його сина Пітера відтоді, як вони були екстрадовані зі США на початку цього місяця. Прокуратура повідомила, що 22 березня Тейлорам висунули офіційне звинувачення в сприянні злочинній втечі. Пітер Тейлор звинувачується в тому, що допоміг батькові, за що, за даними влади, їм обом заплатили щонайменше 1,3 мільйона доларів.

Двоє американців перебувають під вартою у Токіо з 2 березня. Японська влада домагалася їх екстрадиції, відколи вони були заарештовані в Сполучених Штатах у травні.

Дати суду над Тейлорами поки немає. У разі визнання винними Тейлорам загрожує до трьох років в’язниці і штраф.

Понад 99 відсотків тих, хто постає перед судом в Японії, визнаються винними.

Карлос Гон, який очолював Nissan майже два десятиліття, був заарештований в листопаді 2018 року, а пізніше йому висунули звинувачення в заниженні розміру його компенсації і зловживанні довірою. Nissan є частиною автомобільної групи Renault-Nissan-Mitsubishi з 1999 року.

Гон, який стверджує, що він не винен, вийшов під заставу і втік до Лівану в грудні 2019 року. Японія оголосила його в розшук через Інтерполу, але у Лівану немає договору про екстрадицію з Японією.

Повідомляється, що Майкл Тейлор і ще одна людина сховали Гона у великому чорному ящику, імовірно, для аудіообладнання, що пройшов через службу безпеки аеропорту в Японії і був завантажений в приватний літак, який доставив Гона в Туреччину, а потім до Лівану.

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