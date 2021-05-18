У Vivat повідомили, що Медведчук не оскаржив рішення суду скасувати заборону книги про Стуса

Один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук не оскаржив у встановлений термін рішення суду скасувати заборону книги «Справа Василя Стуса», повідомило видавництво Vivat.

«Медведчук упродовж двох місяців міг подати касаційну скаргу. Днями ця можливість у нього вичерпалася. Ми офіційно перемогли», – заявили у Vivat.

Київський апеляційний суд 19 березня майже у повному обсязі задовольнив скаргу видавництва Vivat та автора книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані щодо рішення Дарницького суду частково задовольнити позов проросійського політика Віктора Медведчука, який у минулому був адвокатом Стуса. Рішення суду першої інстанції полягало у вилученні згадок про Медведчука із книги як недостовірних, та забороні поширювати тираж книжок, де ці згадки є.

Колегія суддів Київського апеляційного суду проаналізувала згадки про Медведчука. Зокрема, йшлось про фрази «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» та «… Віктор Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання», а також «… він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...»

Київський апеляційний суд розцінив як недостовірну лише одну з фраз, що їх вживання оскаржував Медведчук - щодо заборони фрази про надання адвоката (Медведчука) службою держбезпеки Радянського Cоюзу.

Суд скасував заборону суду першої інстанції на поширення книги та використання імені Медведчука. Хоч заборона офіційно так і не починала діяти через апеляцію.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.