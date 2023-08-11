Апеляційний суд скасував вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті – Лубінець

Закарпатський апеляційний суд скасував вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті – розпочнеться новий розгляд, повідомив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.



«Засідання апеляційного суду в справі відбувалося в закритому режимі. Клопотання щодо участі в судовому засіданні представників Офісу Омбудсмана не задоволено. Проте справа продовжує перебувати на моєму контролі», – написав він у телеграмі.



Апеляційний суд своєю ухвалою скасував вирок першої інстанції, а справу направили на новий судовий розгляд.

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Воловецький райсуд Закарпатської області 16 березня ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх, які вчинили сексуальне насильство до своєї знайомої неповнолітньої. Це сталося у серпні 2021 року.

Як повідомляє портал судової влади, на розгляд суду це кримінальне провадження надійшло з кваліфікацією за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), а під час судового розгляду у зв’язку із недоведеністю у діях обвинувачених складу інкримінованого їм злочину обласна прокуратура змінила обвинувачення на ч.3 ст.153 КК України (сексуальне насильство).

Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання з іспитовим строком – два роки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати цей вирок Воловецького районного суду Закарпатської області.