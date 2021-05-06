У Росії зареєстрували однокомпонентну вакцину від COVID-19

У Росії для використання на території країни зареєстрували четверту вакцину від COVID-19 під назвою «Спутнік Лайт». Вона є першим компонентом векторної вакцини «Спутнік V». Як повідомив Російський фонд прямих інвестицій, відповідальний за просування вакцини за кордоном, на відміну від «старшої» версії вакцини, її полегшена форма вимагає лише одного введення, а не двох.

«Спутнік Лайт» – перша однокомпонентна вакцина, допущена до російського ринку. Її розробники оцінюють ефективність препарату в 79,4%, у двокомпонентного препарату вона оцінена у 91,6%. Очікується, що продаж нової вакцини буде орієнтований в основному на зовнішні ринки.

Водночас для допуску до зовнішні ринки вакцині знадобиться перереєстрація в інших країнах. «Спутнік V» зараз схвалена для використання в 64 країнах і перебуває на стадії дослідження медичним регулятором Євросоюзу. Поза тим, вакцина досі не рекомендована для використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я.