Туреччина схвалила екстрене використання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V»

Турецька влада схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусної хвороби «Спутнік V», повідомив 30 квітня міністр охорони здоров’я Фареттін Коджа.

«Екстрене використання вакцини «Спутнік V» було схвалене після оцінки та перевірки нашим Турецьким агентством ліків та медичних виробів», – написав Коджа у своєму твітері.

Відтак російська вакцина стане третьою схваленою в Туреччині після китайського препарату Sinovac та західної Pfizer-BioNTech.

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Днями Коджа повідомляв, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз «Спутніка V» протягом наступних шести місяців.

«Спутнік V» був схвалений в декількох країнах світу. Це вакцина на основі аденовірусу людини, що викликає простуду. Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів (EMА). Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA. Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.