Словаччина заявила про відмінності в отриманій російській вакцині Sputnik V із описами у The Lancet

Партія російської вакцини Sputnik V, яка надійшла у Словаччину, не є ідентичною тому препарату, який дослідило Агенство ЄС з лікарських засобів і британський медичний журнал The Lancet, повідомив 8 квітня словацький регулятор – Державний інститут контролю за лікарськими засобами.

Регулятор втім не зміг пояснити, як могла виникнути така плутанина.

«Партії вакцини [Sputnik V], використані в доклінічних випробуваннях і клінічних дослідженнях, опублікованих в журналі Lancet, не мають тих же характеристик і властивостей, що і партії вакцини, імпортовані в Словаччину», – йдеться в заяві інституту.

Днем раніше відомство вже повідомляло, що має питання щодо ефективності і ризиків використання російської вакцини через невідповідність даних від виробника, які можуть стати на заваді використанню препарата.

Словаччина отримала минулого місяця 200 тисяч доз Sputnik V, які досі пройшли перевірку Європейським агентством з лікарських засобів.

Раніше авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінивши ефективність Sputnik V на рівні вище ніж 91 відсоток.

7 квітня Російський фонд прямих інвестицій, що просуває вакцину на зовнішніх ринках, заперечив перші повідомлення у ЗМІ про підміну вакцини і закликав вірити тільки офіційним джерелам.

Прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович був змушений піти у відставку минулого тижня через критику, зокрема, щодо закупівлі 2 мільйонів доз Sputnik V.

Sputnik V вже використовується в Угорщині, що є членом ЄС, та в інших країнах світу.

Німецька земля Баварія раніше оголосила про угоду на закупівлю 2,5 мільйонів доз Sputnik V ще до затвердження європейськими регулюючими органами.