Опубліковано список країн, які голосували проти резолюції ООН щодо Криму

Місія України в ООН оприлюднила список країн, які голосували проти резолюції про захист прав людини в анексованому Росією Криму.

Серед 23 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела і Зімбабве.

Раніше на засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму.

Документ, зокрема, закликає припинити переслідування активістів на півострові, звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Також резолюція засуджує практику призову кримчан у російську армію.

Раніше в МЗС України заявили, що в анексованому Криму «постійно порушують» права українців і кримських татар. У відомстві зазначили, що «зараз у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано не менше ніж 35 кримських татар».

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 листопада сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».

У вересні цього року ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в Криму. Зокрема, в доповіді були відображені ключові аспекти порушення громадянських і політичних прав жителів півострова.