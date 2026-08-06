США та Британія наголошують на зобов’язанні щодо безпечного судноплавства в Ормузькій протоці

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд зустрілися у Вашингтоні 5 серпня та наголосили на зобов’язанні своїх країн забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку та запобігти придбанню або розробці Іраном ядерної зброї.



Згідно із заявою Державного департаменту США, сторони також обговорили важливість більшої ролі Європи у забезпеченні безпеки життєво важливого водного шляху.



Ця подія відбулася після того, як іранські офіційні особи заявили, що Тегеран близький до досягнення угоди з Оманом щодо встановлення безпечного маршруту через Ормузьку протоку, водночас застерігаючи «треті сторони» від втручання у переговори.



Постійні перебої з рухом транспорту через протоку стали основним джерелом напруженості у війні між Сполученими Штатами та Іраном і ускладнили дипломатичні зусилля щодо припинення ширшого конфлікту на Близькому Сході.