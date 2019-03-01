Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Березень 2019, Київ 18:17
Новини | Політика

Посол США в ЄС: Вашингтон і Брюссель єдині, коли йдеться про підтримку народу України

Посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд

Дивитись коментарі

Євросоюз і Сполучені Штати зберігають єдність у принципових питаннях, зокрема, в питанні підтримки України за умов російської агресії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд.

«Риторика, яку часто розкручують навколо наших відносин із Європейським союзом, нібито ці відносини слабкі й розірвані, абсолютно неправдива. Коли йдеться про дійсно важливі речі, такі, як підтримка народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч», – наголосив дипломат.

За словами Сондланда, під час візиту в Україну наприкінці лютого він «побачив велику стурбованість українців, що росіяни далі ведуть лиху і шкідливу діяльність».

«Це одна з причин, чому ми (військові кораблі США – ред.) регулярно відвідуємо Чорне море на ротаційних засадах – щоб нагадувати росіянам, що НАТО завжди там», – вказав посол США в ЄС.

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

США та ЄС зберігають єдність у питанні санкцій проти Росії – Волкер

Американський есмінець «Дональд Кук» стояв у порту Одеси з 25 до 27 лютого. В акваторії Чорного моря корабель перебував з 19 лютого, це вже друге повернення сюди за останній місяць.

Президент України Петро Порошенко під час відвідання американського ракетного есмінця «Дональд Кук» (USSDonaldCook, (DDG75)). Одеса, 26 лютого 2019 року
Президент України Петро Порошенко під час відвідання американського ракетного есмінця «Дональд Кук» (USSDonaldCook, (DDG75)). Одеса, 26 лютого 2019 року

У січні 2019 року есмінець уже був у Грузії – провів навчання із грузинськими кораблями в порту Батумі. Безпосередньо перед заходом до Одеси «Дональд Кук» також тренувався із турецькими союзниками.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG