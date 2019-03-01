Посол США в ЄС: Вашингтон і Брюссель єдині, коли йдеться про підтримку народу України

Євросоюз і Сполучені Штати зберігають єдність у принципових питаннях, зокрема, в питанні підтримки України за умов російської агресії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд.

«Риторика, яку часто розкручують навколо наших відносин із Європейським союзом, нібито ці відносини слабкі й розірвані, абсолютно неправдива. Коли йдеться про дійсно важливі речі, такі, як підтримка народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч», – наголосив дипломат.

За словами Сондланда, під час візиту в Україну наприкінці лютого він «побачив велику стурбованість українців, що росіяни далі ведуть лиху і шкідливу діяльність».

«Це одна з причин, чому ми (військові кораблі США – ред.) регулярно відвідуємо Чорне море на ротаційних засадах – щоб нагадувати росіянам, що НАТО завжди там», – вказав посол США в ЄС.

Американський есмінець «Дональд Кук» стояв у порту Одеси з 25 до 27 лютого. В акваторії Чорного моря корабель перебував з 19 лютого, це вже друге повернення сюди за останній місяць.

У січні 2019 року есмінець уже був у Грузії – провів навчання із грузинськими кораблями в порту Батумі. Безпосередньо перед заходом до Одеси «Дональд Кук» також тренувався із турецькими союзниками.