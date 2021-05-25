Російського кіберзлочинця засудили у США до 30 місяців ув’язнення

Американський суд 24 травня засудив громадянина Росії Кирила Фірсова до 30 місяців ув’язнення через його роль в адмініструванні онлайн-платформи deer.io, яка торгувала викраденими даними кредитних карток та особистими даними.

Фірсова заарештували в березні 2020 року, коли він прибув до аеропорту JFK у Нью-Йорку.

Американські прокурори заявили, що впродовж семи років платформа продала даних на суму понад 17 мільйонів доларів, у тому числі щонайменше на 1,2 мільйона доларів інформації, вкраденої в США.

«Ця платформа забезпечила кіберзлочинцям легкий доступ до особистих рахунків та інформації людей по всьому світу, включно з американцями. Зупинення потоку викраденої інформації є критично важливим для вирішення проблем, пов’язаних із кіберзлочинністю, з якими стикається наша країна, і ми притягнемо до відповідальності винних», – заявив представник офіційного обвинувачення Ренді Гроссман.

Окружна суддя США Синтія Башант після оголошення вироку вказала, що Фірсов перебував у в’язниці в США протягом 15 місяців і що після звільнення він, ймовірно, утримуватиметься під вартою і в процесі депортації до Росії.