У США почали розслідування загибелі восьми людей на концерті

Влада американського штату Техас почала розслідування загибелі восьми людей під час тисняви на реп-концерті.

Тиснява сталася під час виступу популярного репера Тревіса Скотта ввечері 5 листопада, коли натовп почав притискатися до краю сцени.

«Це викликало паніку і спричинило травми, люди почали падати, втрачати свідомість», – розповів начальник пожежної охорони Г’юстона Самуель Пенья.

У момент трагедії на концертному майданчику NRG Park було близько 50 тисяч людей.

Мер Г’юстона Сильвестр Тернер заявив журналістам 6 листопада, що в результаті інциденту загинули вісім людей віком від 14 до 27 років. Тринадцять із 25 постраждалих залишаються в лікарні.

За словами Тернера, влада переглядає відеозаписи, розмовляє зі свідками, організаторами концерту і шпиталізованими людьми.

«Це дуже, дуже активне розслідування, і ми, ймовірно, будемо займатися ним ще якийсь час, щоб визначити, що саме сталося», – сказав мер.

Репер Тревіс Скотт кілька разів зупиняв свій виступ, бачачи фанатів, які непритомніють поряд зі сценою.

Пізніше Скотт заявив, що зовсім спустошений тим, що на фестивалі загинули і постраждали люди. Він пообіцяв, що надасть поліції все необхідне сприяння.

Організатори фестивалю Astroworld, у рамках якого відбувався концерт, скасували решту виступів.