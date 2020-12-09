США внесли киргизького ексчиновника Матраїмова до списку санкцій

США внесли трьох осіб, включно з колишнім високопосадовцем митниці Киргизстану Раїмбеком Матраїмовим, до списку санкцій, передбачених глобальним законом Магнітського.

Міністерство фінансів заявило 9 грудня, що інші двоє осіб, щодо яких запроваджені санкції, були з Макао та Ліберії.

Торік спільне розслідування киргизької служби Радіо Свобода, проєкту звітності про організовану злочинність та корупцію (OCCRP) та киргизького сайту Kloop виявило причетність Матраїмова до корупційної схеми, яка передбачала перерахування сотень мільйонів доларів із Киргизстану народженому в Китаї уйгурському бізнесмену Аєркену Саймаїті. Цього чоловіка було вбито в Стамбулі в листопаді 2019 року.