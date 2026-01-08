У США співробітник міграційної служби застрелив жінку

В американському місті Міннеаполіс співробітник Служби імміграції та митного контролю США (ICE) застрелив жінку. Посадовці штату і федеральні чиновники висловили різні версії того, що сталося.

Федеральна влада стверджує, що це був акт самооборони, оскільки жінка нібито намагалася збити співробітника ICE на машині. Мер міста і губернатор штату заперечили цю версію.

Загибла – 37-річна Рене Ніколь Гуд, громадянка США. У своїх акаунтах у соціальних мережах Гуд описувала себе як «поетесу і письменницю, дружину і маму».

У соцмережах були опубліковані відео інциденту, на яких видно, як співробітник ICE підходить до автомобіля, що стоїть посеред дороги, вимагає, щоб водій відчинив двері, і хапається за ручку. Автомобіль починає рух уперед, після чого інший співробітник ICE, що стоїть перед автомобілем, дістає зброю і робить щонайменше три постріли в автомобіль зблизька, відстрибуючи назад. Американські агенції новин вказують, що під час інциденту офіцер залишався на ногах.

Після пострілів автомобіль на великій швидкості врізався у дві машини, припарковані на узбіччі неподалік, після чого різко зупинився.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем стверджує, що Гуд на автомобілі заблокувала співробітників ICE і відмовилася поступатися дорогою, а потім намагалася збити співробітника правоохоронних органів.

Ноем охарактеризувала те, що сталося як «внутрішній тероризм» і сказала, що ФБР розпочало розслідування.

На інцидент також відреагував президент США Дональд Трамп, також заявивши, що жінка «навмисне збила офіцера ICE».

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично відкинув твердження про те, що співробітник ICE вистрілив із метою самооборони. За його словами, відеозапис стрілянини прямо суперечить цій версії.

«Вони сіють хаос на наших вулицях і, в даному випадку, буквально вбивають людей. Тому вони вже намагаються представити це як акт самооборони. Це був агент, який бездумно застосував силу, внаслідок чого хтось загинув», – сказав Фрей.

Губернатор штату Міннесота Тім Волц після стрілянини заявив, що «ми бачимо наслідки управління, спрямованого на породження страху».

«Протягом кількох тижнів ми попереджали, що небезпечні операції адміністрації Трампа загрожують нашій громадській безпеці, що хтось може постраждати», – сказав Волц на пресконференції.

Губернатор-демократ мав на увазі рейди, які влаштовує ICE у пошуках нелегальних мігрантів. Проти цих рейдів влаштовують протести активісти, які незадоволені політикою Трампа.

Як пише агентство Reuters, ввечері 7 січня на місці стрілянини в Міннеаполісі з’явився імпровізований меморіал і зібралися кілька тисяч людей.

Противники Трампа закликали до протестів у низці американських міст. Повідомляється, що люди вийшли на вулиці у понад 10 містах.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що в Міннесоті проводиться «найбільша в історії операція», в якій задіяні дві тисячі співробітників ICE.

За словами Ноем, за останні тижні влада заарештувала 1500 осіб.

Ці заходи були проведені після звинувачень у масштабному шахрайстві з соціальною допомогою, до якого, як стверджується, причетні сомалійські іммігранти.