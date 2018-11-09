Посланець США з мирних переговорів відвідує Афганістан, Пакистан, ОАЕ та Катар

Посланець США з мирних переговорів Залмай Халілзад розпочав тривале турне, під час якого він відвідає Афганістан, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Метою поїздки, яка розпочалася 8 листопада і триватиме до 20 листопада, є прогрес мирних переговорів із афганським талібом, повідомляє Державний департамент США.

Упродовж років Сполучені Штати намагаються переконати «Талібан» пристати на переговори про закінчення 17-річного конфлікту в Афганістані.

Бойовики прагнуть переговорів безпосередньо з Вашингтоном, а не афганським урядом, який вони називають «маріонеткою» Сполучених Штатів.

Спеціальний радник президента США Дональда Трампа з Афганістану Залмай Халілзад регулярно відвідує регіон, востаннє така поїздка відбулася в жовтні. Держдепартамент заявив, що метою роботи дипломата є побачити, як уряд у Кабулі та «Талібан» «вживають заходів» для організації «авторитетних переговорних груп».

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