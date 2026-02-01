США накрила потужна зимова буря: скасовано понад дві тисячі авіарейсів

Сполучені Штати накрив потужний шторм, принісши снігопади й сильний вітер на тлі тривалих морозів, які, за даними влади, вже призвели до загибелі понад 100 людей за останній тиждень.

Шторм почав швидко посилюватися в Атлантичному океані поблизу узбережжя Каролін у суботу, 31 січня, що спричинило різке зростання швидкості вітру та снігопад. Пориви вітру сягали 70 миль за годину, через що в низці регіонів можливі хуртовини та майже нульова видимість.

Попередження про зимовий шторм оголошені в Південній і Північній Кароліні, де прогнозують до 30 сантиметрів снігу, а також у частинах Теннессі та південно-східної Вірджинії. У містах Атланта, Ноксвілл, Норфолк і Вірджинія-Біч також діють штормові попередження, хоча в Атланті очікують менші обсяги опадів – до кількох сантиметрів.

Снігопад почався ще в п’ятницю на сході Теннессі, у Каролінах та південній Вірджинії. У деяких районах Теннессі вже зафіксували до 8 сантиметрів снігу.

Станом на суботу скасовано понад дві тисячі авіарейсів. За прогнозами, снігопади слабшатимуть у неділю вранці, 1 лютого, а сам шторм зміститься в океан.

Попри це, холодна погода збережеться. Значна частина США – від Верхнього Середнього Заходу до Півдня та Східного узбережжя – залишається під впливом небезпечно низьких температур. У Вашингтоні, Детройті та Грін-Беї вранці в суботу була зафіксована температура близько нуля, а в Нью-Йорку, Нешвіллі та Літл-Року – мінусові показники з урахуванням вітру.

У низці регіонів, зокрема в Пенсильванії та штаті Нью-Йорк, діють попередження про небезпечний холод із вітровим охолодженням до -25 градусів за Цельсієм. Навіть у Флориді оголошено попередження про екстремальний холод: у деяких містах температура з урахуванням вітру може опускатися до близько мінус 10 градусів.