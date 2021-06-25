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Число загиблих через обвал будинку у Флориді зросло до 4, ще близько 160 людей шукають

«Ми встановили місце перебування 120 людей, це дуже добра новина. Але число тих, кого ми шукаємо зросло до 159», – сказала мер округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава

Кількість загиблих внаслідок обвалу частини 12-поверхового житлового будинку поблизу Маямі в американському штаті Флорида зросла до чотирьох у той час, як рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках тих, хто вижив.

Близько 160 людей ще шукають.

«Ми встановили місце перебування 120 людей, це дуже добра новина. Але число тих, кого ми шукаємо зросло до 159», – сказала мер округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава.

Частина будинку раптово обвалилася у ніч на 24 червня за місцевим часом. Причину обвалу наразі не встановили.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати федеральну допомогу, якщо про неї попросить губернатор.

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