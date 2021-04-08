США відновлюють допомогу палестинцям – Держдепартамент

США відновлюють економічну і гуманітарну допомогу Палестинській національній адміністрації, ідеться в поширеній 7 квітня заяві Держдепартаменту. Вашингтон збирається витратити на ці цілі 235 мільйонів доларів.

75 мільйонів доларів будуть спрямовані на розвиток Західного берега річки Йордан і Смуги Гази; 10 мільйонів – на програми досягнення миру в регіоні, які здійснюються під егідою федерального Агентства міжнародного розвитку (USAID). 150 мільйонів асигновані на допомогу в межах гуманітарних програм ООН.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що має намір переглянути підхід попередньої адміністрації республіканця Дональда Трампа, якого палестинці звинувачували в упередженості на користь Ізраїлю. Нинішній пакет фінансової допомоги Reuters називає найбільш відчутним кроком у цьому напрямку від часу вступу Байдена на посаду президента США 20 січня.