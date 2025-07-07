США: число загиблих внаслідок повені в Техасі перевищило 80

Число загиблих внаслідок повені в Техасі зросло до 82, серед них 28 дітей. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, повідомляє телеканал CNN.

Деякі із загиблих дітей були у християнському літньому таборі для дівчаток Camp Mystic, що розташовувався на березі річки Гуадалупе. Щонайменше 10 дівчаток і вожатий табори все ще вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Найсильніші зливи викликали раптову повінь на річці Гуадалупа в Техасі в ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що рівень води піднявся на 8 метрів лише за 45 хвилин. Серед зниклих безвісти – 27 дітей із християнського літнього табору для дівчаток Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

За даними місцевої влади, під час пошуково-рятувальної операції було врятовано та доставлено в безпечне місце 850 людей.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим. Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав декларацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації і заявив, що ресурси штату для рятувальних операцій будуть «необмеженими».