У пожежі на військовому кораблі в Каліфорнії постраждала 21 людина

На американському десантному вертольотоносці USS Bonhomme Richard, який перебуває на базі військово-морських сил США в місті Сан-Дієго в Каліфорнії, стався вибух і почалася пожежа. Повідомляється про 17 постраждалих військових моряків і чотирьох цивільних. Їх ушкодження не становлять небезпеки для життя, повідомляє твітер ВМС США.

На місці події працюють пожежники і військові служби, проте загасити вогонь поки не вдалося.

Глава пожежної служби Сан-Дієго Колін Стоуелл повідомив телекомпанії Сі-Ен-Ен, що пожежа може тривати кілька днів, і не виключено, що корабель «вигорить до ватерлінії».

Про причини пожежі не повідомляється.

У момент інциденту корабель проходив технічне обслуговування. На його борту перебували 160 моряків, хоча зазвичай команда складає близько тисячі людей. За словами прессекретаря ВМС США Браяна О'Рурка, весь особовий склад евакуйований із корабля.