Адміністрація Байдена продовжила перебування громадян України у США

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила тисячам громадян України, які втекли до Сполучених Штатів рік тому після початку широкомасштабного російського вторгнення продовжити термін перебування. Рішення адміністрації поширюється на тих власників українських паспортів, у яких закінчується дія попереднього дозволу американської влади.

Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги «Обʼєднуючись для України».

Як повідомляє агентство Associated Press, українці, які приїхали до США за програмою «Обʼєднуючись для України», одразу отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Американські організації, які опікуються розселенням, оцінюють кількість українських громадян з «річним правом» проживання в США приблизно у 20 тисяч.

Адміністрація застосовує спеціальну програму гуманітарного сприяння, щоб дозволити вʼїзд до США жителям інших країн, які змушені терміново шукати притулок. Ця програма діє тимчасово – від одного до двох років. Її дія повинна продовжуватись у випадках, коли заявник змушений просити про додаткову допомогу.

Наразі в рамках спеціальної гуманітарної програми у США перебувають «десятки тисяч біженців з Афганістану», повідомляє агентство AP.