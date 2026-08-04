США запровадили санкції проти військових структур РФ

США запровадили санкції проти низки структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п’яти росіян. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту, оприлюдненому 4 серпня.

Під санкції підпали Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії й Сухопутні війська РФ, передає Російська служба Радіо Свобода. Санкції поширюються на їхніх правонаступників, підрозділи чи дочірні підприємства.

Крім того, до списку санкцій внесені дві російські компанії – International Invest Company і Gedion Alpha Company, а також громадяни Росії – Олександр Приходько, Андрій Гусєв, Андрій Косолапов, Владислав Морозик, Сергій Цибарєв.

Санкції запроваджені за порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Сирії і Північної Кореї (INKSNA).

У повідомленні Держдепертаменту вказано, що обмеження набули чинності 24 липня і залишатимуться чинними протягом двох років.

Наприкінці липня Сенат Конгресу США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про розширення санкцій щодо Росії та Ірану.

Він, зокрема, уповноважує президента Дональда Трампа запроваджувати мита у розмірі до 200% для найбільших у світі покупців російської нафти і природного газу, а також розширює санкції щодо російських фінансових установ, політичної еліти, великих бізнесменів і російського «тіньового флоту».

Документ не ухвалений остаточно, його мають затвердити члени Сенату і Палати представників, а також підписати президент США.