США висилають російського дипломата другого рангу

Сполучені Штати вислали російського дипломата другого рангу у Вашингтоні у відповідь на такий же крок Москви на початку цього місяця, заявив 24 лютого високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Висланим дипломатом є радник-посланник Сергій Трепєлков, який нині є №2 у місії під керівництвом посла Анатолія Антонова. Цей крок стався після рішення Росії вислати з Москви заступника голови місії США Барта Гормана на початку цього місяця.

Чиновник повідомив, що 23 лютого Держдепартамент поінформував посольству Росії про видворення. Чиновник говорив на умовах анонімності перед офіційним оголошенням такого кроку.

Напруженість між Сполученими Штатами та Росією досягла максимуму після Холодної війни через вторгнення Росії в Україну. Але чиновник сказав, що видворення не пов’язане зі вторгненням. Натомість це частина тривалої суперечки між Вашингтоном і Москвою щодо кадрового забезпечення посольства.