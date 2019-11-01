США звинувачують Росію у розпалюванні напруженості в Чилі

Сполучені Штати вважають Росію причетною до розпалювання напруженості в Чилі, де внаслідок протестів і заворушень упродовж останніх днів загинули понад 20 людей. 31 жовтня високопосадовець Державного департаменту заявив, що існують «чіткі вказівки» на «використання та зловживання соціальними медіями, тролінг».

«Ми бачили вказівки на активність Росії, яка підтримує цей негативний перебіг дискусій», – сказав чиновник, відзначивши, що Москва посилює свій вплив у Південній Америці. «Вони, здається, віддають перевагу поділеному регіону… що прикро», – додав високопосадовець.

Раніше Росія заявляла, що не втручається у внутрішні справи інших країн.

Вашингтон та Москва також стоять по різні сторони у Венесуелі, де Росія підтримує президента-соціаліста Ніколаса Мадуро. США вважають Мадуро нелегітимним і підтримують заклики опозиції до його відставки.

Протести у Чилі спочатку почалися через збільшення плати за проїзд у метро, що зрештою було скасоване, потім – переросли у невдоволення соціальною нерівністю і гнівом на президента Себастьяна Піньєру та військових.

Десятки магазинів були розграбовані чи спалені. Повідомляється про проблеми у роботі метро, оскільки протестувальники спалили або пошкодили кілька станцій підземки.

Попри зниження рівня бідності і найвищий дохід на душу населення в Латинській Америці (20 тисяч доларів при 2-відсотковій інфляції), у Чилі спостерігається значна соціальна нерівність. Протестувальники кажуть, що влада більше турбується про багатих, а соціальні програми діють лише для дуже бідних, тоді як решта частина населення залишається на одинці зі своїми проблемами.