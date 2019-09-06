Чиновники США та Росії обговорять у Відні контртерористичні заходи

Заступник держсекретаря США Джон Салліван 9 вересня у столиці Австрії Відні проведе зустріч із питання протистояння тероризму з звступником міністра закордонних справ Росії Олегом Сиромолотовим, повідомив Держдепартамент 6 вересня.

«Попри постійне занепокоєння дестабілізаційною діяльністю Росії, Сполучені Штати прагнуть використовувати цей діалог як платформу для сприяння обміну інформацією, яка може захистити США, їхніх людей та інтереси, а також наших партнерів та союзників від терористичних атак», – сказано в повідомленні.

Салліван планує обговорити з Сиромолотовим взаємний обмін інформацією, а також «джерела фінансування тероризму, авіаційну безпеку та загрози міжнародного тероризму».

Відносини між Москвою та Сполученими Штатами погіршилися після анексії Росією українського Криму в березні 2014 року, а також через російські дії у війнах у Сирії та на сході України, втручання у вибори у США та Європі та отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки на території Великої Британії.