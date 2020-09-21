Дипломати США закликали Росію «припинити окупацію Криму» і «відступити з Донбасу»

Посольство США в Україні з нагоди Міжнародного дня миру звернулося до Росії із закликом «припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України».

«У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру. Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя в мирі та з повним визнанням своїх людських прав. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який заслуговують. Росія повинна також звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув’язнила у покарання за їхню мирну незгоду. США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України та окупації Криму. Ми разом з українським народом підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України», – ідеться у зверненні тимчасової повіреної у справах США в Україні Коістіни Квін.

Міжнародний день миру відзначають у всьому світі з 1981 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства. До 2001 року цей день відзначали кожен третій вівторок вересня, у день відкриття чергової сесії ООН. Проте в резолюції від 7 вересня 2001 року Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку в одну і ту ж дату – 21 вересня.

Емблемою Міжнародного дня миру є білий голуб з оливковою гілкою. Уперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році.