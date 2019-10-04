США: у справі про крадіжку Росією авіатехнологій є другий затриманий

В Італії 2 жовтня був затриманий другий підозрюваний у порушеній у США кримінальній справі про викрадення Росією комерційної таємниці в авіаційному підрозділі General Electric. Затриманим є Мауріціо Біанкі, колишній директор італійської компанії, яка є структурним підрозділом GE Aviation, повідомило Міністерство юстиції США 4 жовтня.

Раніше в Італії за запитом США був затриманий Олександр Коршунов, директор із розвитку бізнесу «Об’єднаної двигунобудівної корпорації» (ОДК), що входить у державну російську корпорацію «Ростех».

За повідомленнями, Коршунова затримали в аеропорту Неаполя 3 вересня, влада США підозрює його в економічному шпигунстві в період роботи директором з маркетингу і продажів ОДК. Цю посаду він обіймав у 2009–2017 роках.

Пресслужба «Ростеху» заявила, що держкорпорація розбирається в ситуації і впевнена в невинуватості свого співробітника. Затримання Коршунова прокоментував президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці. Він назвав це «недобросовісною конкуренцією».

За словами Путіна, ОДК, створюючи новий двигун, уклала контракт з італійською фірмою для консультацій. «Це світова практика, відкрита комерційна робота. Тепер американські друзі стверджують, що там щось вкрали», – заявив російський президент.

Об’єднана двигунобудівна корпорація – одне з найбільших підприємств із виробництва двигунів для авіаційної, морської й космічної техніки в Росії. Крім того, корпорація займається виробництвом продукції для нафтогазової промисловості і турбін для енергетики.